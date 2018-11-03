В Рязанской области после прорыва полыхает магистральный газопровод
3 ноября 2018, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Рязанской области после прорыва полыхает магистральный газопровод. Прорыв магистрального газопровода произошел в Путятинском районе области, неподалеку от села Унгор. Пострадавших нет.
По данным МЧС, угрозы населенным пунктам прорыв не представляет. Очевидцы рассказывают, что разрыв двух веток газопровода произошел около деревни Ясновка. В районе инцидента загорелся лес. Столб пламени высотой 15 метров виден в нескольких соседних районах Рязанской области.
Специалисты перекрыли участок газопровода протяженностью почти 50 километров, происходит выгорание газа. На место происшествия выехали 10 единиц техники, 24 человека личного состава. В МЧС уточнили, что ликвидацию пожара проведут путем перекрытия задвижек, затем специальные службы приступят к ремонту на месте порыва, - сообщает ТАСС.
Фотографии с места происшествия в соцсети "ВКонтакте" разместило рязанское издание 62ИНФО.
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