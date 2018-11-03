Полмиллиарда потратили на дорожные камеры к ЧМ-2018, а подключить забыли

В Ростове все установленные Чемпионату мира по футболу камеры контроля дорожного движения оказались нерабочими. А между тем на них потратили больше полумиллиарда рублей бюджетных денег.

Причем о том, что установленные на основных улицах города камеры фотофиксации висят лишь для бутафории сообщили местному порталу donnews.ru именно в правоохранительных органах Ростовской области. «В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, на территории города было установлено более 100 новых комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения, которые до настоящего времени не функционируют», — рассказали в ведомстве.

Правда они не уточнили, почему дорогая техника до сих пор бездействует – скорее всего поставить-поставили, а подключить забыли. Они так де не прошли необходимую отладку и тестовый период.

Заказчиком установки систем выступала дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова. Из областного и городского бюджетов было выделено 549 млн рублей, а конкурс был объявлен в начале года.