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Полмиллиарда потратили на дорожные камеры к ЧМ-2018, а подключить забыли
3 ноября 2018, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Ростове все установленные Чемпионату мира по футболу камеры контроля дорожного движения оказались нерабочими. А между тем на них потратили больше полумиллиарда рублей бюджетных денег.
Причем о том, что установленные на основных улицах города камеры фотофиксации висят лишь для бутафории сообщили местному порталу donnews.ru именно в правоохранительных органах Ростовской области. «В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, на территории города было установлено более 100 новых комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения, которые до настоящего времени не функционируют», — рассказали в ведомстве.
Правда они не уточнили, почему дорогая техника до сих пор бездействует – скорее всего поставить-поставили, а подключить забыли. Они так де не прошли необходимую отладку и тестовый период.
Заказчиком установки систем выступала дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова. Из областного и городского бюджетов было выделено 549 млн рублей, а конкурс был объявлен в начале года.
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