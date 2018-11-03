Видео, как челябинский силач установил новый рекорд в Крыму

Обладатель титула «самый сильный человек планеты» южноуралец Эльбрус Нигматуллин в Крыму поставил новый рекорд по буксировке 26-тонного грузовика. Силач пробуксировал его на дистанцию в 25 метров за 41 секунду.

Эльбрус Нигматуллин является рекордсменом России в тяге транспортных средств: тяге сцепки из 2 автобусов - 29,4 тонн на 10 метров, тяге речного сухогруза «Нагатино» весом 760 тонн на 20 метров.

В Алуште в федеральном спортивном центре «Крымский» проходила первая спартакиада тюркоязычных народов по национальным видам спорта.