//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Беременная Собчак перещеголяла Волочкову, показав шпагат на глазах балерины
- Стюардессе не понравилось поведение Игоря Николаева и его жены
- Алсу удивила зрителей, исполнив хиты русского рока
- Скажи мне, Алла. Пугачева расплакалась в клипе своего стилиста
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Видео, как челябинский силач установил новый рекорд в Крыму
3 ноября 2018, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]
Обладатель титула «самый сильный человек планеты» южноуралец Эльбрус Нигматуллин в Крыму поставил новый рекорд по буксировке 26-тонного грузовика. Силач пробуксировал его на дистанцию в 25 метров за 41 секунду.
Эльбрус Нигматуллин является рекордсменом России в тяге транспортных средств: тяге сцепки из 2 автобусов - 29,4 тонн на 10 метров, тяге речного сухогруза «Нагатино» весом 760 тонн на 20 метров.
В Алуште в федеральном спортивном центре «Крымский» проходила первая спартакиада тюркоязычных народов по национальным видам спорта.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//Политика
Госсекретарь США обвинил Россию в ослаблении безопасности США
//Новости СМИ2
//В мире
Хейли раскритиковала ООН за призыв к США снять блокаду с Кубы
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Спорт
Карен Хачанов: Рад что в этом году мы сделали правильный календарь
Стюардессе не понравилось поведение Игоря Николаева и его жены
//В мире
В Британии школьника подозревают в том, что он 30-летний мигрант
//Новости партнеров
//В мире
Иран в ближайшее время обеспечит себя собственными истребителями Kowsar
//В мире
//Общество
В Петербурге молодой человек провалился в яму с кипятком в Колпино
//Наука
//Новости СМИ2
СК просит суд арестовать подростка, у которого дома в Москве нашли взрывчатку
//Общество
//Наука
//Новости Redtram
//Общество
Скажи мне, Алла. Пугачева расплакалась в клипе своего стилиста
//Наука
//В мире
//Общество
//Общество
Шеф-повар рассказал депутату, как разнообразить «министерскую диету»
Знаменитости как дети, или самый забавный костюм звезд на Хэллоуин - 2018
//В мире
В Индонезии в ходе поисков рухнувшего самолета погиб водолаз
В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
//В мире
//Общество
Рогозин: Отверстие в обшивке корабля "Союза" могли сделать на Байконуре