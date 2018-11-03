Мария Захарова рассказала о своем муже

Мария Захарова приняла участие в выпуске интернет-проекта «А поговорить?..», в котором рассказала о своем супруге. По словам директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, её муж является непубличным человеком. Мария Захарова пришла на премьеру фильма в ташкентском халате

То, что информации о муже практически нет, Захарова объясняет тем, что ее о нем спрашивают не так часто. Она расказала, что муж работает менеджером в одной из российский компаний, по образованию он инженер. Супруг зарабатывает столько же, сколько и Мария.

На вопрос, почему они не выходят с мужем в свет, дипломат ответила, что вообще-то они часто появляются вместе. "Он просто непубличный человек, мы не скрываемся", - отметила Захарова.