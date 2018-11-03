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Мария Захарова рассказала о своем муже
3 ноября 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
Мария Захарова приняла участие в выпуске интернет-проекта «А поговорить?..», в котором рассказала о своем супруге. По словам директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, её муж является непубличным человеком.
То, что информации о муже практически нет, Захарова объясняет тем, что ее о нем спрашивают не так часто. Она расказала, что муж работает менеджером в одной из российский компаний, по образованию он инженер. Супруг зарабатывает столько же, сколько и Мария.
На вопрос, почему они не выходят с мужем в свет, дипломат ответила, что вообще-то они часто появляются вместе. "Он просто непубличный человек, мы не скрываемся", - отметила Захарова.
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