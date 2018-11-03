В Петербурге молодой человек провалился в яму с кипятком в Колпино

В Санкт-Петербурге 23-летний мужчина упал в яму с кипятком рядом с многоэтажным домом в Колпино. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми ожогами. Медики борются за его жизнь.

Питерские СМИ пишут, что в Колпино прорвало трубу с кипятком. На время аварийных работ рабочие оградили яму и чинили трубу. Но молодой человек как-то упал в яму. У него ожог 80% всего тела. Очевидцы считают, что пострадавший молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, вот и не заметил ограждения. Это подтвердили спасатели.

В ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что пострадавшего доставили в НИИ имени Джамилидзе. Там также отметили, что энергетики закончили демонтаж изношенного участка трубопровода и приступили к монтажу нового участка, передает РИА Новости.

По данным регионального управления МЧС, в ночь на субботу "произошел прорыв трубопровода горячего водоснабжения диаметром 500 мм. Во время ликвидации аварии из ночного клуба вышел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и, проигнорировав предупреждения дежурных и ограду, провалился в яму с кипятком и ошпарился".