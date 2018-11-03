Как распознать анемию?
3 ноября 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Анемия, или, как ее еще называют, малокровие, чаще всего проявляется в пониженном содержании гемоглобина в крови. Все это способствует появлению синяков под глазами, вечной сонливости и одышки.
Если человек не получает животной пищи, то уровень гемоглобина падает. Доказано, что у жителей бедных стран, где больше едят хлеб и зерновые, анемия развивается гораздо чаще. Об этом пишет NEWS.ru.
«Почему все-таки раньше в Советском Союзе ограничивали женщину в тяжелом труде, потому что у женщин на мышечную работу не хватает железа, потому что запасов этого микроэлемента у женщины меньше в силу особенностей организма, чем у мужчины», — отметил Николай Стуклов, гематолог, профессор, доктор медицинских наук.
Также, как сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv, 92% веганов испытывают дефицит витамина В12, креатина и карнозина. В12 отвечает за кровообразование и работу нервной системы и головного мозга.
По мнению врача общей практики, кандидата медицинских наук Ольги Ованесовой, "для нормального существования организма нужно есть то, что положено".
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