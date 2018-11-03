Эксперт объяснил, что привело к дефициту дизеля
3 ноября 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Острый дефицит дизельного топлива замечен в 40% регионов России, сообщил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев считает, что для нормализации цен нужно уравнять закупочные цены для сетевых компаний и независимых. Об этом сообщает НСН.
«У сетевых крупных компаний дизель продаётся дешевле, поскольку для них закупочная цена ниже. Если верить итогам совещания [правительства], вроде обещали установить для независимых компаний ту же закупочную цену, что и для сетевых. Если так действительно произойдёт, то ситуация стабилизируется. Скачок цен чреват тем, что он по цепочке отражается на стоимости прочих продуктов, в том числе и продуктов питания», — рассказал эксперт.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес