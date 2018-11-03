В сети опубликовали кадры ДТП в Тюмени

В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, контролирующей движение на перекрестке улиц Герцена и Мориса Тореза в Тюмени, где накануне произошло ДТП – автомобиль сбил пешеходов на тротуаре. В Тюмени автомобиль сбил семерых пешеходов на тротуаре

Судя по видеозаписи, двигавшаяся на довольно высокой скорости иномарка не вписалась в поворот и налетела на стоявших у перехода пешеходов, которые ожидали разрешающего сигнала светофора.

В результате инцидента шесть пешеходов получили травмы. Трое из них госпитализированы с переломами ног. В местном ГИБДД сообщили, что за рулем иномарки находилась девушка двадцати лет, с двухлетним стажем вождения. Она была в трезвом состоянии, на автомобиле была установлена зимняя резина.