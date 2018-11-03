В Дубне лиса напугала водителей

Водители в Дубне стали свидетелями миграции лисы из лесного массива в город. Животное появилось прямо на автодороге.

«Я с коллегами ехал на работу. Подъезжая к тоннелю, мы увидели, как вдалеке мелькает рыжее пушистое пятнышко на дороге. Сомнений, что это была лиса, ни у кого не было, так как в нашей местности дикие лесные животные – это не редкость, то лось в город забежит, то зайцы тусуются. Я притормозил по соображениям безопасности. Некоторые водители растерялись. Лиса перебежала дорогу и пустилась вниз к тоннелю», – рассказал очевидец, который снял видеозапись. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как сообщает Ридус, в Крымском санатории на глазах у взрослых и детей отравили примерно 20 кошек. Животные находились на территории учреждения с пеной во рту и медленно умирали.