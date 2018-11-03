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В Трехгорке работа автоугонщиков попала на камеру наблюдения
3 ноября 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
Двое мужчин из Трехгорки за несколько минут смогли угнать дорогостоящую машину. Они открыли две с помощью специального оборудования.
К счастью, воровство зафиксировала камера наблюдения, пишет сайт Подмосковье сегодня.
«Злоумышленники до сих пор используют такую технику, как «кодграббер» – это небольшой пейджер, позволяющий улавливать код от сигнализации и запоминать его. Это помогает угонщикам совершить преступление за 10 минут и благополучно скрыться», – рассказал автоэксперт.
Также, как передает Ридус, археологи, которые изучили средневековые артефакты в Англии, недавно заявили о том, что им удалось обнаружить редкие предметы XV века. Примечательно, что ученые совершили открытие с помощью грабителей.
"Преступление помогло нам найти древнюю постройку, а также артефакты XV — начала XVIII века. Это уникальный случай", рассказали ученые.
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