Шеф-повар рассказал депутату, как разнообразить «министерскую диету»

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который поспорил с экс-министром труда области Натальей Соколовой, пытается прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Бондаренко начал эксперимент 24 октября и уже стал жаловаться на однообразное меню. Его рацион состоит из яичницы, супа на куриных костях, тушеных овощей, карамельки и яблока.

«Разнообразить меню можно на эту сумму денег. Все зависит от того, что готовить. Можно приготовить щи, куриную лапшу, похлёбки из бобовых. Можно есть не только пасту, но и гречку, рис, другие крупы, так же как и овощи. Да, баклажан или сладкий перец, конечно, дорогие, но есть лук, тыква и многие другие овощи, которые так же полезны и ценны определенными витаминами и минералами, которые мы используем в своем рационе. Просто он не профессиональный повар, вот и все. Я думаю, что профессиональный повар сможет разнообразить себе меню», — заявил шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев. Об этом пишет НСН.

Также, как сообщает Ридус, Роспотребнадзор собирается ввести уголовную ответственность за производство, ввоз и продажу фальшивых продуктов питания.

По мнению эксперта, "подделки — это симптом, а не первопричина. Основная проблема и основное ее решение кроется не в штрафах, не в изъятии, она заключается в доходах".