Клинцевич высказался об ответственности за опасные селфи

С любителями селфи, которые создают угрозу здоровью и жизни как самого фотографирующегося, так и окружающих, необходимо бороться с помощью воспитательной работы, считает сенатор Франц Клинцевич.

Сенатор высказался по поводу вчерашнего инцидента в московском метро. В пятницу вечером мужчина спрыгнул на рельсы на станции «Павелецкая», чтобы сделать селфи. В связи с этим движение поездов было на некоторое время остановлено.

«Своими действиями мужчина создал угрозу жизни и здоровью людей, а это уже уголовная ответственность. Все это уже действует в существующем законодательстве, поэтому говорить об ужесточении ответственности не вполне корректно. Необходима постоянная разъяснительная работа с молодежью. И не надо бояться показывать, что произошло с людьми, решившими сделать селфи в опасном или неподходящем для этого месте», - приводит мнение сенатора РИА Новости.