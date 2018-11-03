В Госдуме прокомментировали заявление депутата об отмене пенсий
3 ноября 2018, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме прокомментировали заявление депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского об отмене пенсий и упразднении ПФР, отметив, что сказать такое мог только безответственный человек.
«Говорить такие вещи мог только безответственный человек. Выплата пенсий является одной из важнейших задач государства. Пенсионная система в России уже сложилась. Недавно были изменены ее параметры. Но она продолжает существовать и действовать. Она обеспечивает работу Пенсионного фонда», - прокомментировал заявление своего коллеги первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев.
Ранее депутат Петровский выступил с заявлением, что каждый россиянин должен сам решать, сколько лет ему трудиться и на что жить после прекращения трудовой деятельности, а пенсия должна выплачиваться государством только по инвалидности, сообщает РИА Новости.
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