В Госдуме прокомментировали заявление депутата об отмене пенсий

В Госдуме прокомментировали заявление депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского об отмене пенсий и упразднении ПФР, отметив, что сказать такое мог только безответственный человек.

«Говорить такие вещи мог только безответственный человек. Выплата пенсий является одной из важнейших задач государства. Пенсионная система в России уже сложилась. Недавно были изменены ее параметры. Но она продолжает существовать и действовать. Она обеспечивает работу Пенсионного фонда», - прокомментировал заявление своего коллеги первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее депутат Петровский выступил с заявлением, что каждый россиянин должен сам решать, сколько лет ему трудиться и на что жить после прекращения трудовой деятельности, а пенсия должна выплачиваться государством только по инвалидности, сообщает РИА Новости.