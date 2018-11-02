В Иркутской области открыли шестикилометровый участок трассы "Сибирь" после ремонта.

«Если мы видим от объездной дороги это участок как раз непосредственно подводит транспорт к городу Иркутску. Здесь были сложности, потому что движение – это притяжение города Иркутска, достаточно много жителей пригорода работает в городе и здесь интенсивность была высокая», - рассказал эксперт. Об этом сообщает ОТР.

На ремонт этого участка дороги было потрачено 600 миллионов рублей.

Также, как пишет Телеинформ, Иркутская область в сентябре вошла в ТОП-20 медиарейтинга регионов РФ по упоминаемости в связи с нацпроектами.