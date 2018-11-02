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Три беременные сестры стали популярны в сети
2 ноября 2018, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
Три родные сестры Чика Окафор, Онека Уфере и Огечи Бабалола - уроженки Нигерии - забеременели чуть ли ни одновременно. 26-летняя Огечи и 27-летняя Чика носят под сердцем сыновей, в их старшая сестра – 30-летняя Онека ждет близнецов.
Будущие мамы живут в разных штатах США и собрались, чтобы сделать уникальную фотосессию. Беременные сестры решили сделать фотографии в Атланте.
Родственницы специально для фотосессии купили одинаковые белые платья. Сестры сделали красивые прически и макияж.
"Если вы меня хорошо знаете, то вам известно, что я очень люблю своих сестер. Я разделяла с ними почти все (одежду, учителей, родителей и еду), а теперь и захватывающее путешествие становления матерью. Это похоже на чудо", - написала одна из беременных сестер в Instagram.
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