Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе банда «черных риелторов» в Тверской области, землетрясение на Камчатке, убийство в день Хэллоуина в Новосибирске и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области раскрыли банду «черных риелторов» - они убили девять человек. Следственный комитет и Министерство внутренних дел задержали 16 жителей Московской и Тверской областей, которые в 2013-2018 годах убили девять человек, чтобы завладеть их недвижимостью, сообщает Афанасий-бизнес. Помимо убийств, их также обвиняют в пяти эпизодах мошенничества.

Землетрясение произошло у берегов Камчатки, его магнитуда составила 5,2. 2 ноября 2018 года в 21:29 по камчатскому времени у восточного берега Камчатки произошло ощущаемое сейсмособытие, пишет Полуостров Камчатка. Жители указанных городов ощутили землетрясение силой до 4,3 балла.

Новосибирец расколол топором голову знакомого в полночь на Хэллоуин. В ночь с 31 октября на 1 ноября, примерно в полночь, в пристройке к сторожке в поселке Малые Кайлы Куйбышевского района Новосибирской области двое местных жителей распивали алкогольные напитки. В итоге между ними вспыхнул конфликт, который перешел в убийство. Об этом пишет НДН.инфо.

Личности погибших на пожаре рыбаков установлены. Как сообщает Новый вариант с ссылкой на следственный комитет по Кировской области, трое мужчин, вернувшись с рыбалки, затопили печь в вагончике, чтобы согреться, и легли спать. Среди ночи в помещении начался пожар, наверное, из-за неисправности печи.

Калининградские таможенники обнаружили крупную партию янтаря в поезде Калининград-Москва. Более 63 кг янтаря изъяли в поезде Калининград-Москва сотрудники таможенного поста ЖДПП Нестеров Калининградской областной таможни. Об этом пишет НИА Калининград.

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Свердловской области. На станции Каменск-Уральский Свердловской железной дороги пять вагонов грузового поезда, перевозящего бокситы, сошли с рельсов, передает Vestiural с ссылкой на пресс-службу СвЖД.

В Самаре задержали подозреваемого в разбойных нападениях на школьниц. В первом случае нападению подверглась пятиклассница. Около 17:00 школьница проходила мимо одного из жилых домов, сообщает SamaraToday с ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области. Другой случай произошел на территории, расположенной неподалеку от предыдущего места преступления. В этот раз неизвестный напал на ребенка в подъезде дома.

В Пятигорске мужчина домогался 12-летней школьницы. Как пишет Ставропольский Репортер, мужчина, встретив на одной из улиц Пятигорска 12-летнюю девочку, стал её преследовать. Потом он совершил в отношении неё развратные действия.