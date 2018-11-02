Дружба чихуахуа и слепого шарпея тронула пользователей сети. Чихуахуа по кличке Джимми и шарпей по прозвищу Стиви были подобраны на улице. В приюте они живут уже месяц. Сотрудники зооприюта хотят найти Джимми и Стиви семью. А собаки удивляют волонтеров приюта своей нежной дружбой.

Похоже, чихуахуа Джимми понимает, что шарпей Стиви слепой. Джимми заботится о беспомощном друге: всегда находится рядом, помогает идти в правильном направлении, играет с ним и облизывает. А если чихуахуа куда-либо отлучается, Стиви очень грустит, начинает скулить, - сообщает Ридус. Как полагают волонтеры, между собаками особая связь.

Сотрудники приюта считают, что если кто-то захочет взять Джимми, то придется брать и Стиви.



