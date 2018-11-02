Лихопой Илья - автор Telegram канала о SMM Инстаграмотность (30к), руководитель SMM-агентства IL Agency. Агентство занимается продвижением личных и коммерческих брендов в соцсетях, преимущественно специализируется на Instagram, также занимаются созданием чат-ботов.

Илья, насколько сегодня важно брендам быть в соцсетях?

Если говорить о больших брендах, то сегодня либо ты формируешь бренд в соцсетях, либо по мере роста бизнеса аудитория сформирует его самостоятельно. Но люди у нас без просьбы публикуют только негатив, поэтому соответственное инфополе и сформируется. Если говорить о малом бизнесе, то часто развитие в соцсетях необходимо для выживания, и является одним из основных источников онлайн-продаж, так как большую часть времени интернет-пользователи проводят именно в социальных сетях, соответственно отсутствие компании в социальных медиа, закрывает бизнесу возможности взаимодействовать с миллионами пользователей в привычной для них среде, что в свою очередь означает потерю денег компанией.

Как вы считаете, для бренда достаточно иметь хорошую продукцию или хороший контент, чтобы привлечь большую аудиторию в соцсетях или без бюджета не обойтись?

Да, 10 лет назад этого было достаточно, но сейчас ситуация изменилась. Сегодня необходимо иметь качественный продукт, хороший контент и бюджет на его продвижение. Контент может быть супер качественным, но без бюджета о нем никто не узнает. В тоже время нельзя делать “проходящий” контент, каждый пост должен “врезаться” в головы пользователей. Иногда за счет креативности можно “выехать” и обойтись меньшим бюджетом. Для эффективного продвижения в социальных сетях в большинстве случаев приходится вкладывать деньги.

Что именно вы предлагаете своим клиентам?

Все зависит от запроса и задач, которые ставятся клиентом. Мы работаем “под ключ” полностью закрывая вопрос продвижения в социальных сетях. Для одного это создание чат-бота, для другого комплексное продвижение в Инстаграм или разработка стратегии, и присутствие во всех сетях одновременно. В зависимости от потребности клиента мы подбираем ему необходимый спектр услуг.

Какую соцсеть или мессенджер вы можете сейчас выделить как основной источник трафика ?

Сложно выделить определенную социальную сеть, потому что в разных сферах бизнеса, разные социальные сети дают свой результат. В целом сейчас тренд на Instagram, Youtube, Telegram (последний скорее именно по части чат-ботов), но и VK, и Facebook более чем живы. Выбирая одну соц. сеть, чаще останавливаемся на Instagram, так как он более универсален, а постоянные обновления создают дополнительные возможности для бизнеса.