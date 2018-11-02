Телеканал «МИР» запустил акцию ко дню телевидения

На телеканале «МИР» стартовала новая акция, на этот раз разыскиваются кино- и телегерои. Фотоконкурс приурочен ко Всемирному дню телевидения, отмечающемуся ежегодно 21 ноября. Организаторы хотят напомнить о миссии телевидения в продвижении мира и согласия.

Всемирный день телевидения призван напомнить о примиряющей и объединяющей роли телевидения, считают организаторы. «Телеканалы не должны распространять агрессию, вражду и нетерпимость. Телевидение, в нашем понимании, призвано наводить мосты, примирять людей и помогать им. Несложной акцией о супергероях мы хотим напомнить об этом», – рассказал руководитель службы продвижения МТРК «Мир» Сергей Гревцев.

Для участия в акции необходимо сфотографироваться в образе узнаваемого кино- или телегероя и выложить фотографии в Instagram с хештегом #МИРовойтелегерой. Также участник должен подписаться на страничку МТРК «Мир» @mir24tv, а его страница на время проведения акции должна быть открыта. Принять участие могут как зрители, так и сотрудники телеканалов. Победителя определит профессиональное жюри. Работы принимаются до 21 ноября включительно. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.