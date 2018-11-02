Похититель в Крыму подменял дорогие телефоны в салонах связи на дешевые аналоги

В Крыму задержали жителя Новосибирской области, который подменял в магазинах Крыма дорогие мобильные телефоны на дешевые аналоги, пишут «Аргументы недели-Крым».

В полицию обратились работники магазина в Феодосии, обнаружившие подмену. Общий ущерб организации составил почти 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Злоумышленник действовал по такой схеме: просил продавца посмотреть интересующую его технику – обязательно дорогую, ждал, когда работник отвлечется, и в этот момент совершал подмену, которая внешне была похожа на оригинал.

Телефоны мужчина продавал на территории РФ. Стоит отметить, что подозреваемый раньше был судим за кражи, грабежи и мошенничество. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а полиция ищет похищенное имущество.

Известно, что таким же образом он работал в Симферополе, Керчи и Бахчисарайском районе.