В Краснодарском крае полиция изучает видео, на котором автоледи грубо ругается на людей, выложивших в интернете ролик о том, как она паркует свой автомобиль Bentley на пешеходном переходе.

По данным краевого управления МВД, личность женщины-матершиннницы и ее автомобиль установлены.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как женщина, используя жаргонные выражения, спрашивает, "на каком основании" опубликовали ролики с ее участием.

На видео, смонтированном из разных фрагментов, 41-летняя краснодарка, находясь у припаркованного на переходе автомбиля напротив здания краевой администрациив центре Краснодара, угрожает пользователям сети. Также запечатлено, как автоледи матерится.

По данным регионального главка МВД, в этот году в отношении этой женщины сотрудниками правоохранительных органов составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях за нарушение ПДД, в том числе 31 октября за парковку Bentley на пешеходном переходе в центре Краснодара, - сообщает РИА Новости.