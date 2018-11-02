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Полиция изучает видео, как владелица Bentley устроила "разборку" в сети
2 ноября 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Краснодарском крае полиция изучает видео, на котором автоледи грубо ругается на людей, выложивших в интернете ролик о том, как она паркует свой автомобиль Bentley на пешеходном переходе.
По данным краевого управления МВД, личность женщины-матершиннницы и ее автомобиль установлены.
В соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как женщина, используя жаргонные выражения, спрашивает, "на каком основании" опубликовали ролики с ее участием.
На видео, смонтированном из разных фрагментов, 41-летняя краснодарка, находясь у припаркованного на переходе автомбиля напротив здания краевой администрациив центре Краснодара, угрожает пользователям сети. Также запечатлено, как автоледи матерится.
По данным регионального главка МВД, в этот году в отношении этой женщины сотрудниками правоохранительных органов составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях за нарушение ПДД, в том числе 31 октября за парковку Bentley на пешеходном переходе в центре Краснодара, - сообщает РИА Новости.
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