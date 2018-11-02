В Петрозаводске пропала 15-летняя девочка Дарья Карпова. Школьница 26 октября ушла из дома в гости к подругам и до настоящего времени не вернулась. Дарью Карпову 2003 года рождения разыскивает полиция Петрозаводска.

Приметы подростка: на вид девочке 15 лет, рост 160 сантиметров, волосы крашеные до плеч, могут быть собраны "в хвостик". Одета в удлиненную куртку красного цвета, темные джинсы, при себе имела рюкзак салатового цвета, с желтыми вставками.

Может находиться в районе проспекта Октябрьского, на территории микрорайона Древлянка, - сообщают карельские СМИ.