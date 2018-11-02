Ольга Орлова сообщила о смерти своей подруги Милы Тумановой от рака

Певица и автор песен Ольга Орлова сообщила о смерти своей подруги дизайнера и психолога Милы Тумановой. У Милы была онкология, рак молочной железы. Она боролась почти два года.

Ольга Орлова опубликовала в Instagram фотографию с подругой и подписала: "Мила" и эмодзи разбитого сердечка.

Прощание с Милой Тумановой пройдет в воскресенье, 4 ноября, в Москве.

Мила Туманова вела дневник в Instagram. Она перенесла две операции и лучевую терапию в Израиле. Мила тяжело перенесла химию. Ее лечили израильские, швейцарские, немецкие и французские врачи. Но сердце Милы перестало биться.

Ольга Орлова тяжело переживала смерть своей близкой подруги Жанны Фриске. Она была совсем молодой. Теперь рак унес жизнь второй близкой подруги. Миле было 37 лет. У нее остались трое детей.