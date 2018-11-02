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Видео, как священник на автомобиле Lexus освятил дорогу в Коми
2 ноября 2018, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
Видео, как священник на автомобиле Lexus освятил дорогу в Республике Коми, выложили в сеть. В Коми два с половиной года строили новую дорогу. Священник освятил участок дороги между городами Сыктывкар и Нарьян-Мар.
Новый участок трассы связал город Печору и его окрестности с региональным центром. На видео запечатлено, как священнослужитель окропляет святой водой дорожное полотно из люка движущегося внедорожника Lexus. Так батюшка проехал примерно 46 километров, - сообщает Лента.ру.
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