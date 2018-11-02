Видео, как священник на автомобиле Lexus освятил дорогу в Коми

Видео, как священник на автомобиле Lexus освятил дорогу в Республике Коми, выложили в сеть. В Коми два с половиной года строили новую дорогу. Священник освятил участок дороги между городами Сыктывкар и Нарьян-Мар.

Новый участок трассы связал город Печору и его окрестности с региональным центром. На видео запечатлено, как священнослужитель окропляет святой водой дорожное полотно из люка движущегося внедорожника Lexus. Так батюшка проехал примерно 46 километров, - сообщает Лента.ру.