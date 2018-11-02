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Терроризм и электронные СМИ

2 ноября 2018, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Терроризм и электронные СМИ

1 ноября 2018г. на Кипре завершила свою работу Четырнадцатая международная конференция «Терроризм и электронные СМИ». Главная цель конференции - привлечение внимания представителей мирового медиасообщества, а также заинтересованных национальных государственных и общественных организаций к проблемам противодействия международному терроризму через электронные СМИ.

В торжественном открытии конференции, прошедшем в конференц-зале Дома журналистов Кипра в г.Никосия, приняли участие и выступили: Владимир Козлов, сопредседатель Оргкомитета конференции, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, Станислав Вилиорович Осадчий, посол Российской Федерации на Кипре, Джордж Франгос, президент Союза журналистов Кипра. Клелия Василиу, заместитель председателя правительства Республики Кипр выступила с приветствием от имени Президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса. Президент Кипра предложил провести следующую, Пятнадцатую конференцию «Терроризм и электронные СМИ» также на Кипре.

В этом году участниками конференции стали российские и иностранные журналисты, международные эксперты, представители спецслужб, представители международных и общественных организаций из Бельгии, Великобритании, Греции, Израиля, Италии, Иордании, Кипра, Македонии, России, Румынии, Сербии, Франции, а также представители дипломатических миссий Египта, Катара, Омана, ОАЭ, Сирии, Франции.

В ходе пленарных заседаний и круглых столов обсуждались такие важные темы как:

Информационные войны как угроза международной безопасности;
Кибертерроризм – новая глобальная угроза;
Социальные сети - благоприятная среда для распространения идей терроризма;
Инструменты противодействия терроризму в сети Интернет;
Как противостоять героизации террористов в сети Интернет;
Рычаги противодействия пропаганде насилия в медиасреде;
Пути сотрудничества СМИ и органов безопасности.

На конференции было продолжено обсуждение инициативы Международной академии телевидения и радио о разработке рекомендаций журналистам, которые занимаются этой тематикой. Эти рекомендации разработаны на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2354, и публикации ЮНЕСКО «Терроризм и средства массовой информации: справочник для журналистов». Эти рекомендации открыты для обсуждения журналистами всех стран мира.

Участники конференцию осудили трагическую гибель 57 журналистов в 2018 году и выразили свою озабоченность в связи безопасностью работы журналистов во всем мире.

Конференция отметила важность доклада представителя «Лаборатории Касперского» о существующих угрозах в Интернете и предлагает журналистам разных стран продолжить эту тему в своих публикациях.

На заключительном пленарном заседании Владимир Козлов и Леонид Млечин подвели основные итоги дискуссий, прошедших на конференции. В завершении конференции участниками был принят Итоговый документ.

Конференция организована Международной академией  телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Союза журналистов Кипра.

Генеральный партнер конференции по информационной безопасности - «Лаборатория Касперского».

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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