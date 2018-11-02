Ревенко: Большинство депутатов-единороссов откажутся от пенсионных преференций

Большинство депутатов «Единой России» откажутся от положенных надбавок к пенсии. С таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Ревенко написал на своей странице в Facebook, что ознакомился с материалом, опубликованным одним из отечественных интернет-изданий, в котором утверждается, что единороссы якобы не хотят отказываться от пенсионных преференций. Парламентарий, который является соавтором соответствующего законопроекта, отметил, что заметка носит явно тенденциозный и заказной характер. Ревенко обратил внимание на то, что в ней не приводится ни одного мнения депутатов из фракции «Единая Россия», кто официально, публично и во всеуслышание заявил о своем решении сохранить надбавки.

Также заместитель генерального секретаря ЕР привел поименный список тех, кто уже публично заявил об отказе от пенсионных преференций. В перечне 35 фамилий. Среди них председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, руководитель фракции Сергей Неверов, депутаты Сергей Боярский, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев и другие парламентарии.

Впервые предложение отменить надбавки к пенсии для депутатов и сенаторов на состоявшемся в августе совместном заседании Генсовета «Единой России» и Совета руководителей фракций партии озвучил секретарь Генсовета, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. За законопроект, в котором прописана данная мера, проголосовали 403 депутата Госдумы.