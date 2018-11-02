Константинополь заявил о конце Московского патриархата на Украине‍

Представитель Константинополя православный архиепископ Тельмесоса Иов (Гетча) заявил, что "с канонической точки зрения", сейчас Украинской православной церкви Московского патриархата не существует.

По его словам, после решений Вселенского патриарха Варфоломея по Украине все православные Незалежной подпадают под юрисдикцию Константинополя, передает ТАСС со ссылкой на интервью священнослужителя BBC.

Объединенная церковь на Украине будет называться не "Украинская православная церковь", как говорил патриарх Филарет, а "Православная церковь в Украине", заявил представитель Вселенского патриархата.

"Церковь едина, она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству", пояснил он, при этом затруднившись ответить на вопрос, когда будет созван собор, который и создаст новую церковь.