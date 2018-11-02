Леониду Ариху исполнилось 65 лет

Сегодня 65 лет исполняется Леониду Ариху, главному редактору общероссийского еженедельника "Новый вторник".

Коллектив газеты "Аргументы недели" от всей души желает Леониду Ариху здоровья, благополучия и оптимизма. Пусть сбудутся все его мечты и реализуются планы! Больших творческих успехов!