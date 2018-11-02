В Иркутске рабочим выплатили три миллиона долгов по зарплате
2 ноября 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутской области работники одного из сельхозпредприятий получили зарплату за четыре месяца после содействия прокуратуры, сообщило региональное управление надзорного ведомства.
44 сотрудникам акционерного общества "Искра" руководство задолжало почти три миллиона рублей, как передает ОТР.
Также, как пишет Телеинформ, установлено, что 44-м сотрудникам организация задолжала заработную плату за июнь-сентябрь 2018 года.
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