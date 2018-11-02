Россияне выбрали символы‍, объединяющие страну

Накануне Дня народного единства россияне рассказали, что считают главными символами нашего государства. Оказалось, что Россию объединяет народ, любовь к родине и патриотизм.

Символами, объединяющими Россию, являются ее народ, победа в ВОВ, роман "Война и мир", кинофильм "Ирония судьбы" и салат оливье, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Главными символами России для наших сограждан являются народ, любовь к родине и патриотизм, государственные флаги герб. Следом россияне отметили армию, гимн и единство.