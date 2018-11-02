На Камчатке расторгли контракты с 33 не вышедшими на работу золотодобытчиками

На Камчатке руководство компании, владеющее горно-обогатительным комбинатом "Аметистовое" (ГОК), расторгло трудовые соглашения с 33 золотодобытчиками, которые не согласились с уровнем заработной платы.

Работники попросили у руководства повышения оплаты труда с 85 тысяч до 160 тысяч рублей в месяц. Для урегулирования ситуации по зарплате на ГОК прибыло руководство компании и представители трудовой инспекции края.

Всего на ГОК работает около тысячи человек, на вахте единовременно находится до 400 человек. В период с 28 по 31 октября на работу не вышли почти 100 золотодобытчиков.

После встречи с руководством компании, часть людей на работу вышли. В отношении тех, кто не готов к компромиссу и продолжает несанкционированную забастовку, принято решение о начале процедуры расторжения трудовых отношений. 33 сотрудника уволены.

Действия работников квалифицируются компанией АО "Золото Камчатки" как невыполнение трудовых обязанностей. Требования к порядку оформления забастовки работниками не выполнены, основания для проведения ее отсутствуют, - сообщает ТАСС.