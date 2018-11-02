В Наро-Фоминске совершили кражу на 1,5 млн рублей в зоомагазине

Кражу на полтора миллиона рублей совершил москвич в зоомагазине в Наро-Фоминске, как сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России.

Мужчина в возрасте тридцати восьми лет ночью проник в магазин на улице Войкова и похитил ноутбук и деньги из кассы. Ранее мужчина был судим, пишет сайт Подмосковье сегодня.