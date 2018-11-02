В Наро-Фоминске совершили кражу на 1,5 млн рублей в зоомагазине
2 ноября 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Кражу на полтора миллиона рублей совершил москвич в зоомагазине в Наро-Фоминске, как сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России.
Мужчина в возрасте тридцати восьми лет ночью проник в магазин на улице Войкова и похитил ноутбук и деньги из кассы. Ранее мужчина был судим, пишет сайт Подмосковье сегодня.
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