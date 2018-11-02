У футболиста Дмитрия Тарасова арестовали два автомобиля - не платил алименты?

Российский футболист Дмитрий Тарасов стал героем светской хроники после женитьбы на телеведущей Ольге Бузовой, а после развода с ведущей "Дома-2" популярности ему еще добавилось. На днях стало известно, что Тарасов задолжал по алиментам своей старшей дочери Ангелине-Анне. Первую дочку Тарасову родила его первая супруга Оксана Пономаренко. После их развода дочка осталась с мамой.

В браке с телеведущей у Тарасова детей не народилось. А с новой женой - моделью уже родилась еще одна дочка.

И, как оказалось, футболист - должник по алиментам. Информацию раскрыл адвокат Сергей Жорин. Оксана подала на бывшего в суд. По словам Жорина, Тарасов должен 15 миллионов алиментов. Дмитрий быстро отреагировал на это заявление. Дмитрий уверяет, что из его зарплаты деньги на содержание дочери вычитают. И пожаловался, что Оксана не позволяет встречаться с Ангелиной так часто, как ему хотелось бы.

За супруга заступилась даже его теперешняя жена модель Анастасия Костенко, отметив, что в сети не слышат правды, а только любят считать чужие деньги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)29 Окт 2018 в 1:12 PDT

Тем не менее, суд арестовал два автомобиля марки "Мерседес" футболиста, - сообщает ТАСС.

Напомним, после развода с Тарасовым Бузовой пришлось покинуть загородный дом, в котором они жили,.