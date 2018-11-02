//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актер Владимир Вдовиченков опубликовал редкое семейное фото
- В сети обсуждают предельно откровенное интервью Волочковой
- Наташа Королева нашла в своей квартире "незваного гостя с Хеллоуина"
- Екатерина Стриженова похудела и похвасталась успехами в растяжке
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
У футболиста Дмитрия Тарасова арестовали два автомобиля - не платил алименты?
2 ноября 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Российский футболист Дмитрий Тарасов стал героем светской хроники после женитьбы на телеведущей Ольге Бузовой, а после развода с ведущей "Дома-2" популярности ему еще добавилось. На днях стало известно, что Тарасов задолжал по алиментам своей старшей дочери Ангелине-Анне. Первую дочку Тарасову родила его первая супруга Оксана Пономаренко. После их развода дочка осталась с мамой.
В браке с телеведущей у Тарасова детей не народилось. А с новой женой - моделью уже родилась еще одна дочка.
И, как оказалось, футболист - должник по алиментам. Информацию раскрыл адвокат Сергей Жорин. Оксана подала на бывшего в суд. По словам Жорина, Тарасов должен 15 миллионов алиментов. Дмитрий быстро отреагировал на это заявление. Дмитрий уверяет, что из его зарплаты деньги на содержание дочери вычитают. И пожаловался, что Оксана не позволяет встречаться с Ангелиной так часто, как ему хотелось бы.
За супруга заступилась даже его теперешняя жена модель Анастасия Костенко, отметив, что в сети не слышат правды, а только любят считать чужие деньги.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тем не менее, суд арестовал два автомобиля марки "Мерседес" футболиста, - сообщает ТАСС.
Напомним, после развода с Тарасовым Бузовой пришлось покинуть загородный дом, в котором они жили,.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Ревенко: Большинство депутатов-единороссов откажутся от пенсионных преференций
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Минобороны: учения в Средиземном море будут проводиться регулярно
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
В Египте совершено нападение на автобус с паломниками-христианами, 10 погибших
//Наука
//Общество
Видео, как священник на автомобиле Lexus освятил дорогу в Коми
//Новости партнеров
//Политика
//Общество
//В мире
Предсказаны опасные для Киева результаты выполнения соглашений о мире в Донбассе
//Новости СМИ2
//Общество
На Камчатке расторгли контракты с 33 не вышедшими на работу золотодобытчиками
//Общество
//Общество
Адвокат объяснил, кто ответит за нападение львицы на ребёнка
//Новости Redtram
//Общество
//Политика
//Туризм
//Культура
//В мире
Екатерина Стриженова похудела и похвасталась успехами в растяжке
//Политика
Лавров считает отсутствие диалога между Россией и США недопустимым
//В мире
В Индонезии нашли двигатель потерпевшего крушение Boeing 737
//В мире
//В мире
Герцогиня Меган за 16 дней потратила астрономическую сумму на наряды
//В мире
Лавров утверждает, что Киев продолжает линию на срыв Минска-2
//В мире
Социологический центр объявил фаворита первого тура выборов президента Украины