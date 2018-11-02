Чем опасны свежевыжатые соки?

Люди думают, что соки из фруктов гораздо полезнее кофе или чая. Однако врачи считают иначе и предупреждают: в них много сахара и лишних калорий. Напитку из фруктов стоит предпочесть цельные плоды.

Так, врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Ксения Селезнёва считает, что фруктовые и ягодные соки плохо влияют на углеводный обмен и резко повышают уровень сахара в крови, пишет NEWS.ru.

«Всё это сразу же идёт в жир, откладывается вокруг внутренних органов. Это приводит к появлению метаболического синдрома», — рассказал эндокринолог-диетолог, основатель Пошаговой инструкции правильного питания Вадим Крылов.

