Адвокат объяснил, кто ответит за нападение львицы на ребёнка

Трёхлетняя девочка, которая пострадала от нападения львицы в цирке в Успенском районе, впала в кому. Об этом сообщает «Кубань 24».

«В первую очередь, отвечать будут лица, ответственные за обеспечение безопасности при оказании услуг потребителям, к которым в данном случае относятся дети младше 6 лет. И основания для привлечения к уголовной ответственности предусмотрены статьёй 238 УК РФ, часть 2, пункт Б. Она предполагает взыскание штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 6 лет с дополнительным наказанием — штрафом до 500 тысяч рублей», — рассказал адвокат Тимур Маршани. Об этом сообщает НСН.