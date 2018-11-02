Специалисты опровергли 100-тысячные зарплаты педагогов

Средняя зарплата учителей в Москве в первые девять месяцев 2018 года выросла до 105 тысяч рублей в месяц. За год доход педагогов в Москве увеличился на 22 процента. Об этом РИА Новости рассказал начальник управления экономического анализа столичного департамента образования Александр Муратов.

«Все зависит от того, что интересует составляющих статистику. Если речь идет о сумме, которую получает каждый учитель на руки, то это, безусловно, не так. Если идет речь о средней зарплате, когда не учитывается работа людей меньше, чем на ставку, то есть меньше 18 часов в неделю, но при этом учитываются все доплаты и стимулирующие премии, гранты, а потом вся сумма механически делится на количество работников, то тогда это еще возможно», - отметил сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом сообщил НСН.

