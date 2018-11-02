Россияне не видят угрозы в использовании своих персональных данных

Более половины россиян не видят угрозы в использовании своих персональных данных третьими лицами. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Известно, что Всероссийский центр изучений общественного мнения (ВЦИОМ) используется государством как инструмент «подготовки» этого самого общественного мнения к каким-либо более-менее значимым переменам. И проведение опроса на цифровую тему, и тем более его результаты настораживают: 52% опрошенных не находят ничего угрожающего в том, что их персональные данные могут быть использованы третьими лицами.

Дело в том, что в цифровой экономике принято считать, что персональные данные человека – это его единственная реальная собственность. Их нельзя отнять или обнулить. Однако данное исследование ставит под сомнение значимость персональных данных в глазах российских граждан. Таким образом, российское общество косвенно легитимирует использование персональных данных гражданина третьими лицами (государством или коммерческими компаниями), считает Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».