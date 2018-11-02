Медики рассказали, как согреваться на ноябрьских праздниках

На предстоящих ноябрьских праздниках погода в столичном регионе будет благоприятной для прогулок. Медики напоминают россиянам о соблюдении одного важного правила, которое может спасти жизнь.

На период ноябрьских праздников метеорологи прогнозируют потепление. Но это не повод терять осторожность. На улице уже достаточно холодно для того, чтобы легко подхватить переохлаждение или простуду, предупреждают медики.

«Для предупреждения переохлаждения желательно каждый час-полтора греться в теплом закрытом помещении. Во время выездов на природу не рекомендуется сидеть на земле или камнях. Это чревато переохлаждением органов малого таза, что особенно опасно для женщин. Если есть возможность, лучше возьмите с собой компактный раскладной стул», - советует обладательница статуса «Московский врач» Виктория Агальцова.

«Во время прогулок желательно иметь при себе термос с теплым питьем. Лучше всего, если это будет чай. Ни в коем случае не следует согреваться на улице алкогольными напитками. За счет расширения сосудов алкоголь дает кратковременный эффект согревания. Зато потом происходит резкий спазм сосудов, который может привести к нарушению мозгового кровообращения и даже вызвать инсульт», - рекомендует врач.

Также не стоит забывать про головные уборы и теплую обувь, передает советы специалистов АН «Москва».