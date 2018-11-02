Студентка из Майкопа заплатила 340 тысяч, чтобы спасти бездомного котенка

В Майкопе девушка-студентка полностью оплатила долг приюта для животных перед ветеринарной клиникой, чтобы приют смог принять найденного ею бездомного котенка, которого она не могла взять к себе.

Эта история получила широкий резонанс в социальных сетях. Девушка, совершившая этот поступок, пожелала сохранить свое имя в секрете, но согласилась сфотографироваться с тем самым котенком, из-за которого эта история и случилась. Известно также, что родители девушки знают о поступке дочери.

А случилось, собственно, следующее. В Майкопе девушка привезла в приют найденного ею на улице котенка, нуждавшегося в ветеринарной помощи. Она пояснила, что не может забрать найденыша к себе домой, потому что у нее уже живут два кота. Волонтеры приюта вынуждены были отказать из-за долга перед ветклиникой.

Девушка, не вдаваясь в долгие препирательства, поехала в ветеринарную клинику и оплатила весь долг, составлявший ни много ни мало – 340 тысяч рублей. Сотрудники приюта испытали шоковое состояние, когда им стало известно об этом.

Котенок получил в приюте кличку Золотой. Сейчас он находится на лечении в клинике, а затем ему подыщут хороших хозяев.