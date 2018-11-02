Минобороны досрочно получило последний в 2018 году полк С-400

Сегодня утром стало известно, что Минобороны РФ получило последний в этом году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Согласно последним данным, обязательства по госзаказу были выполнены досрочно.

Уточняется, что торжественная церемония, в рамках которой Минобороны передали заключительный в 2018 году полк С-400, состоялась на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области", передает РИА "Новости". Также были успешно проведены приемо-сдаточные испытания.

Напомним, С-400 "Триумф" является новейшей зенитной ракетной системой большой дальности, которая способна уничтожать авиацию, крылатые и баллистические ракеты, а также наземные объекты.