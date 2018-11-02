Эксперты рассказали, в каком регионе России проще накопить на квартиру

Специалисты провели анализ и выяснили, в каких регионах России граждане быстрее других могут накопить на квартиру. В среднем по стране данный показатель достигает 5,2 года, если семья не снимает жилье.

В случае съема квартиры в процессе накопления средств на покупку собственной данный срок увеличивается до 9,2 года, передает "Российская газета".

Выяснилось, что быстрее всего накопить на жилье можно в Магаданской области – это займет около 2,6 года. Следом идет Ямало-Ненецкий автономный округ (2,7 года).

Дольше всего гражданам придется копить средства на покупку квартиры в Приморье (9 лет) и в Нижегородской области (8,1 года). Что касается столицы, то в Москве этот срок составляет 7,9 года, а в Санкт-Петербурге – 6,6 года.

Отметим, что за основу в рамках исследования бралась двухкомнатная квартира, площадь которой составляет 50 кв.м. Предполагается, что в семье работают два человека, которые откладывают ежемесячно половину бюджета.