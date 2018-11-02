СМИ предупреждают о возможном подорожании лекарств с будущего года

Сотрудники СМИ предсказали повышение цен на лекарства в России с будущего года. Специалисты считают, что увеличение стоимости медикаментов на территории страны будет обусловлено ростом курса валюты.

Не исключено, что лекарства в 2019 году в среднем могут подорожать на десять процентов. Как уточняет газета "Известия", ссылаясь на данные Аптечной гильдии, участников рынка и экспертов, на цену также могут повлиять новые расходы на маркировку медикаментов, а также повышение НДС до 20 процентов в связи с тратами на электроэнергию, транспортировку и пр.

Рост цен может обойти стороной те лекарства, которые включены в список жизненно необходимых и важных.

Подчеркивается также, что если в ближайший месяц рубль укрепит свои позиции, то цены на отечественные препараты могут не повыситься.