СМИ предупреждают о возможном подорожании лекарств с будущего года
2 ноября 2018, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники СМИ предсказали повышение цен на лекарства в России с будущего года. Специалисты считают, что увеличение стоимости медикаментов на территории страны будет обусловлено ростом курса валюты.
Не исключено, что лекарства в 2019 году в среднем могут подорожать на десять процентов. Как уточняет газета "Известия", ссылаясь на данные Аптечной гильдии, участников рынка и экспертов, на цену также могут повлиять новые расходы на маркировку медикаментов, а также повышение НДС до 20 процентов в связи с тратами на электроэнергию, транспортировку и пр.
Рост цен может обойти стороной те лекарства, которые включены в список жизненно необходимых и важных.
Подчеркивается также, что если в ближайший месяц рубль укрепит свои позиции, то цены на отечественные препараты могут не повыситься.
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