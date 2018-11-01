Посол США в РФ сообщил, что у него диагностирован рак
1 ноября 2018, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Медики обнаружили у посла США в России Джона Хантсмана онкологическое заболевание. Об этом дипломат сообщил в интервью газете Desert News. Он отметил, что это только первая стадия заболевания.
"Маленькие черные точки" за ухом и на бедре удалены (речь идет о меланоме). Теперь посла регулярно осматривают врачи. Они обещают, что причин для серьезных опасений нет.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес