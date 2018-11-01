1 ноября Общественная палата РФ и Международный общественный фонд «Российский фонд мира» совместно с Центром продюсирования фотографии «ProLab» откроют выставку «Русские сезоны. Валаам» фотохудожника Александра Львова в галерее на Центральной аллее Тверского бульвара.

Экспозиция является продолжением проекта-трилогии Александра Львова «Русские сезоны», посвящённого созданию художественных образов особых для русского человека мест.

«Этот проект - попытка визуализации исторической памяти русского народа, призванная воссоздать средствами современной художественной фотографии чувства вневременной и неразрывной связи наших духовных традиций и ценностей», - рассказывает сам художник.

«В современном информационном пространстве, когда очень стремительно развиваются новые медиа очень важно сохранять традиционные жанры искусства, такие как художественная фотография. Поэтому со своей стороны мы, конечно, будем поддерживать и такие проекты, и наших художников», - отмечает инициатор выставки Председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Она также отметила, что в июле текущего года на Тверском бульваре при содействии ОП и фонда мира уже проходила одна из первых выставок в цикле «Русские сезоны».

«Нашу первую экспозицию посмотрели десятки тысяч человек, в числе которых были не только жители столицы, но и гости из различных регионов, иностранцы, - комментирует общественница. Поэтому мы надеемся, что эта выставка пройдет еще с большим успехом».

Генеральным партнером показа выставки "Русские сезоны. Валаам" в Москве выступила крупнейшая российская круизная компания «Водоход".

Выставка продлится до 1 декабря этого года.

Партнеры проекта: Фонд Андрея Первозванного, компании «Вакант Технологии», «Борисфен».