Пушков прокомментировал перепалку Клинцевича и Охрименко: "Беспредел"
1 ноября 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков высказал свое мнение относительно стычки, произошедшей накануне в прямом эфире во время теледебатов между Францем Клинцевичем и Александром Охрименко.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, заявил, что таких гостей не стоит приглашать на российские телепередачи в качестве экспертов.
По его словам, упорные телевизионные дебаты с украинскими радикалами попросту бесперспективны. Проводящиеся ради шоу, они перерастают в беспредел, передает агентство Regnum.
Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что конфликт произошел в прямом эфире на телеканале "Россия 1". Причиной стал вопрос о присутствии войск РФ на территории Донбасса.
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