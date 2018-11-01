Российский сенатор Алексей Пушков высказал свое мнение относительно стычки, произошедшей накануне в прямом эфире во время теледебатов между Францем Клинцевичем и Александром Охрименко. Видео, как Клинцевич дернул за бороду украинского эксперта в прямом эфире

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, заявил, что таких гостей не стоит приглашать на российские телепередачи в качестве экспертов.

По его словам, упорные телевизионные дебаты с украинскими радикалами попросту бесперспективны. Проводящиеся ради шоу, они перерастают в беспредел, передает агентство Regnum.

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что конфликт произошел в прямом эфире на телеканале "Россия 1". Причиной стал вопрос о присутствии войск РФ на территории Донбасса.