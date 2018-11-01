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Бурные выходные украинских военнослужащих
1 ноября 2018, 16:37 [«Аргументы Недели», Юрий КРАМАРЕНКО ]
Выходные у военнослужащих проходят, как правило, бурно. Особенно, если ты служишь в какой-нибудь тыловой заднице по типу 732 артиллерийской базы вооружений в Сарнах (Ровненская область).
Куда пойти отходнуть солдату в субботний вечер в Сарнах? - Кафе «Визит», где после 23:00 всегда весело! Солдат Герасимов А.З. так и сделал.
Выпив несколько алкококтейлей, уже во втором часу ночи 28 октября он начал о чем то спорить со своими соседями по залу. Считая себя самым правым, тыловик Герасимов решил закрепить свое превосходство самым неподходящим аргументом – ножом.
Спустя 40 минут медсестра уже озвучивала дежурному врачу диагнозы у двух пострадавших:
- у гражданина Щербины Д.М. – проникающая рана поясничного участка, состояние средней тяжести;
- у гражданского Бойко Т.В. – раны спины и левой ноги, состояние удовлетворительное.
У «фехтовальщика» в крови оказалось 1,6 промилле алкоголя. После дачи показаний его отпустили, однако полиция все-таки хочет привлечь Герасимова по ч. 4 ст. 296 «Хулиганство», а это – от 3 до 7 лет лишения свободы.
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