Власти Крыма прокомметировали ракетные испытания Киева в Херсонской области

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский считает, что испытания управляемых ракет Украиной в Херсонской области - это проявление агрессии. Спикер командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский объявил о закрытии воздушного пространства над акваторией Черного моря в районе Херсонской области в связи с проведением летно-испытательных учений по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК). Украина сегодня закроет небо над Черным морем для испытания ракет к ЗРК

Как подчеркнул Полонский, угроз от этих учений нет, так как границы России и Крыма надёжно защищают Вооружённые силы РФ. Но он не исключает, что "эти так называемые управляемые ракеты не потеряли бы управление и не влетели куда-нибудь на той же территории Украины", - передаёт RT.

По словам крымского политика, на Украине уже давным-давно не осталось ничего управляемого. "Очевидно, что это проявление агрессии, демонстрация силы, которой там нет, не было и не будет. Попытка каким-то образом продемонстрировать и крымчанам, и России, что украинская сторона что-то может в военном плане", — сказал Полонский.