Власти Крыма прокомметировали ракетные испытания Киева в Херсонской области
1 ноября 2018, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский считает, что испытания управляемых ракет Украиной в Херсонской области - это проявление агрессии. Спикер командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский объявил о закрытии воздушного пространства над акваторией Черного моря в районе Херсонской области в связи с проведением летно-испытательных учений по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК).
Как подчеркнул Полонский, угроз от этих учений нет, так как границы России и Крыма надёжно защищают Вооружённые силы РФ. Но он не исключает, что "эти так называемые управляемые ракеты не потеряли бы управление и не влетели куда-нибудь на той же территории Украины", - передаёт RT.
По словам крымского политика, на Украине уже давным-давно не осталось ничего управляемого. "Очевидно, что это проявление агрессии, демонстрация силы, которой там нет, не было и не будет. Попытка каким-то образом продемонстрировать и крымчанам, и России, что украинская сторона что-то может в военном плане", — сказал Полонский.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес