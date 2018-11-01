Живая легенда советского цирка: в Челябинск приехала Долорес Запашная

Челябинский цирк спешит удивить своих зрителей новой программой. В этот раз на арене выступят целые династии дрессировщиков, эквилибристов, акробатов. Не просто выступят, поразят воображение даже искушенного зрителя. Уникальные номера, созданные артистами, не может повторить никто!

Медаль космонавта

Главная звезда приезжей труппы – легендарная Долорес Запашная, участница неповторенного аттракциона «Слоны и тигры», в котором выступала вместе с Мстиславом Запашным, восседая верхом на тигре, стоявшем на слоне. Этот номер прославил советский цирк на весь мир.

Поднимаемся по крутой лестнице в цирковую гримерку: Долорес Павловна согласилась на интервью перед выступлением. Большая удача!

- Входите! – голос молодой и звонкий. Дверь распахивается, навстречу поднимается неожиданно хрупкая фигурка с веселыми хвостиками, как у девчонки. Пытаясь скрыть замешательство, путаюсь в шарфах и рукавах, снимаю одежду, исподтишка разглядываю звезду. Возраст выдают лучики морщинок, разбегающиеся от уголков спокойных, умных и добрых глаз.

- Выглядите потрясающе! – не удержалась от восхищенья.

- Ох, деточка, – машет рукой хозяйка, но заметно, что ей приятно. – Я в цирке давно, когда еще в шапито работали. Начинала акробатом-вольтижером на лошадях. Партнеры, стоя на лошадях, меня подкидывали, я делала сальто. Первый раз поехали в Америку с этой программой, которая называлась «Колумбы российского цирка», поскольку мы открыли новый жанр «гротеск-наездники». Кстати, в США мы были несколько раз. Помните эпопею «Союз-Аполлон»? Мы придумали космический номер: сделали макеты космических кораблей, проводили стыковку. У нас были светящиеся костюмы, мы спускались в темноте, как будто выходили в открытый космос. Потрясающее зрелище! На одном представлении побывал американский астронавт Нил Армстронг и подарил нам медаль на память.

Первое бикини на арене

- А я помню ваш номер со слонами, - напарник-фотограф узнает фотографию в буклете. Дружно рассматриваем черно-белый кадр.

- Как в советское время отнеслись к вашему бикини? – задаю каверзный вопрос.

- В бикини и на шпильках на арену прежде никто не выходил. Традиционная обувь дрессировщиков – сапоги, я первая рискнула, - глаза дерзко блеснули.

- В советском цирке относились хорошо, а вот на гастролях в Кувейте были проблемы, - подхватывает муж Василий Порхун. – Представляете, на афише ей ноги черным фломастером закрашивали, - смеется, - а на представлении даже глаза закрывали.

- Да, хорошее было время, - вздыхает Долорес Павловна. – Мы постоянно старались придумать что-то новое, всегда друг другу помогали, никто никому не завидовал. Манеж никогда не пустовал, репетировали параллельно в разных уголках – кто на лове стоял, кто сальто отрабатывал, помню, спорили на конфеты, кто сложнее прыжок сделает. Уходить из цирка не хотели! А теперь? В будни зайдешь – манеж пустой, кто-нибудь один репетирует и все. Новых аттракционов практически нет. Делают шоу в основном за счет внешних атрибутов.

- То есть в СССР проблем не было?

- Конечно, были! Знаете, что мы привозили из каждой загранпоездки? Всякую ткань, блески, пайетки – у нас же ничего не было. Колготки в сеточку – сами вязали. Стразы – из импортных сумочек выковыривали. Раньше в американских магазинах у входа стояли огромные корзины, где всякая ерунда по доллару продавалась за штуку. Мы наберем всякой всячины и из нее себе костюмы мастерим.

Мишка Машка

- Где-то прочитала, что вы консультируете новый аттракцион со слонами. Это правда?

- Нет, - отрицательно качает головой. – Сейчас с этими животными большая проблема. Их можно получить только с помощью правительства. Знаю, что Дуровым должны привезти трех слонят, ну так они этого сколько лет добивались.

- А тигров со слонами кто-то пытался снова свети?

- Однажды после наших гастролей в Америке. Был такой дрессировщик Вильямс, он повторил пирамиду: слон, тигр, человек, но целый аттракцион больше никто не делал.

- Как т когда на медведей переквалифицировались?

- Это все Вася, - с нежностью смотрит на мужа. – Он у меня чудо, сам все придумал. Он как раз давно с мишками работал. Был такой аттракцион «Медведи на лошадях».

- Они что тоже могут верхом ездить?! – искренне недоумеваю.

- Еще как, - хмыкает Василий. – Не только ездили, они у нас полную джигитовку делали, и под брюхом у лошади пролезали, все, как полагается.

- Правда, Вася ушел из номера, - продолжает жена. –У тут мы приехали в Сочи, нам позвонили: «Медвежонок сбежал, возьмете?» Ну как не взять, ведь это давняя васина любовь. Так у нас появилась Машка.

- Долорес Павловна, пора, - в дверь просунулся администратор.

Получаю на память открытку с автографом, и отправляемся в зрительный зал лицезреть какие чудеса дрессуры демонстрирует Машка.

Машка в тот день была на высоте в прямом смысле: зацепившись за якорь могучей лапой мишка Маша взмыла над ареной под восторженные аплодисменты. Потом круто вертела штурвал, балансировала на бревне, ездила в лодке. В общем, пересказывать дело неблагодарное. Смотреть надо!