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Солдата из 93 бригады ВСУ чуть не зарезал собственный отец
1 ноября 2018, 14:15 [«Аргументы Недели», Юрий КРАМАРЕНКО ]
В 93 бригаде "Холодный Яр" разворачиваются преинтереснейшие сюжеты: солдат Решевский М.О., которого добрые командиры отпустили на выходные к родным на Полтавщину, стал фигурантом сразу двух дел и теперь лежит в медикаментозном сне. Далее по порядку.
Родители солдата проживают в Решетиловке на улице Франко. Под вечер 27 октября все, как полагается, сели за стол. И вроде ничего особенного – гармония и семейные разговоры. Только вот вечера стало мало, и уже за полночь отец отказался понимать сына, за что воткнул в грудь бытовые ножницы. Я тебя породил - я тебя и убью, одним словом...
Благо, спустя час пострадавший каретой скорой был доставлен в Решетиловскую больницу. Взят анализ крови на алкоголь, но и без этого понятно, что ссора произошла под градусом. Причина, со слов матери, - разные взгляды на войну с Россией.
Практика показывает, что в медучреждениях при такого рода обращениях информация сразу же поступает в местное отделение полиции. Не исключением стал и описанный случай. Следственно-оперативная группа сразу же прибыла в квартиру к Решевским, где, помимо разговора о произошедшем, в рюкзаке солдата нашли 5 выстрелов ВОГ-17. По ним будет отдельное разбирательство.
Сидел бы солдатик лучше в бригаде.
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