Солдата из 93 бригады ВСУ чуть не зарезал собственный отец

В 93 бригаде "Холодный Яр" разворачиваются преинтереснейшие сюжеты: солдат Решевский М.О., которого добрые командиры отпустили на выходные к родным на Полтавщину, стал фигурантом сразу двух дел и теперь лежит в медикаментозном сне. Далее по порядку.

Родители солдата проживают в Решетиловке на улице Франко. Под вечер 27 октября все, как полагается, сели за стол. И вроде ничего особенного – гармония и семейные разговоры. Только вот вечера стало мало, и уже за полночь отец отказался понимать сына, за что воткнул в грудь бытовые ножницы. Я тебя породил - я тебя и убью, одним словом...

Благо, спустя час пострадавший каретой скорой был доставлен в Решетиловскую больницу. Взят анализ крови на алкоголь, но и без этого понятно, что ссора произошла под градусом. Причина, со слов матери, - разные взгляды на войну с Россией.

Практика показывает, что в медучреждениях при такого рода обращениях информация сразу же поступает в местное отделение полиции. Не исключением стал и описанный случай. Следственно-оперативная группа сразу же прибыла в квартиру к Решевским, где, помимо разговора о произошедшем, в рюкзаке солдата нашли 5 выстрелов ВОГ-17. По ним будет отдельное разбирательство.

Сидел бы солдатик лучше в бригаде.