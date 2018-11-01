Сообщение о «готовности инопланетян с Нибиру напасть на Россию» появилось в сети

Обитатели планеты Нибиру готовятся атаковать Российскую Федерацию. Об этом заявили уфологи, которых процитировали отечественные интернет-СМИ.

По информации исследователей-энтузиастов, в настоящее время корабли пришельцев проводят разведку в воздушном пространстве РФ. Целью данных действий является сбор информации о местах дислокации ядерных боеголовок, имеющихся в распоряжении армии страны.

Эти сведения нужны инопланетянам, чтобы минимизировать потери, говорится в заметке, опубликованной сайтом vistanews.ru. Издание отмечает, что, по мнению охотников на НЛО, обитатели Нибиру рассматривают Россию в качестве плацдарма для завоевания остальной территории Земли.

Ранее конспиролог Стив Бассет заявил о том, что Соединенные Штаты согласовывают с Нибиру сроки начала глобального вооруженного конфликта. В качестве доказательства своих слов мужчина предъявил документ, якобы подготовленный в ЦРУ.